Волжский районный суд Саратова арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы

Судья Анатолий Рыблов рассматривал ходатайство в здании Энгельского районного суда – то есть за пределами города, — пишет местное издание «Версия Саратов». Слушания проходили в закрытом режиме. Ранее появились сообщения, что самого задержанного тайно вывезли в СИЗО Энгельса и поместили в камеру одного. Об этом, в частности, сообщает телеканал ТВЦ. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В ночь с четверга на пятницу в Саратове прошел стихийный сход. Люди требовали выдать им задержанного по подозрению в убийстве ребенка. Сообщалось, что полиция вызывала на подмогу ОМОН, а также применила слезоточивый газ.