Группа «Кино» даст два концерта в Москве и Петербурге в 2020 году

Как говорят сами организаторы, эти два концерта «для тех, кто уже не мечтал послушать коллектив вживую». В тизере указано, что это будут «двухчасовые концерты с уникальным видеорядом», на которых прозвучит настоящий голос Виктора Цоя, «оцифрованный с оригинальных многоканальных записей». В выступлениях примут участие гитарист Юрий Каспарян и басисты разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кто заменит на сцене покойного барабанщика Георгия Гурьянова, не сообщается. Продюсером концертов станет сын Виктора Цоя Александр.