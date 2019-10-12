Министерство обороны открыло прямую линию Генштаба по вопросам осеннего призыва

Как рассказал в эфире «Эха Москвы» начальник главного организационно-мобилизационного управления, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, со второй половины ноября линия будет работать по вторникам и четвергам. В целом, по его подсчетам, ежегодно с вопросами о призыве обращаются около четырехсот молодых людей. На сегодняшний день в военкоматы прибыли почти 80 тысяч призывников, добавил Бурдинский. Число же уклонистов за последние годы уменьшилось в шесть раз.
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