Президент России Владимир Путин заявил, что все, кто находится на территории Сирии, пребывает там нелегитимно. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию. Владимир Путин отдельно отметил, что территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия.