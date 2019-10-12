Президент России Владимир Путин заявил, что все, кто находится на территории Сирии, пребывает там нелегитимно. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию. Владимир Путин отдельно отметил, что территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия.
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