В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь в ночном клубе

Погибли 4 человека, 5 получили ранения, — пишет местное издание «Нью-Йорк пост». Пока неизвестно, задержан ли нападавший. По данным издания, клуб работал без лицензии на торговлю алкоголем и был известен среди местных жителей как заведение, где собирались мужчины. На него уже поступало несколько жалоб.