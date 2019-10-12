Суд в Саратове отправил под арест подозреваемого в убийстве 9-летней школьницы

35-летний ранее неоднократно судимый Михаил Туватин, который был задержан в ночь на пятницу, сегодня по суду арестован. Заседание об избрании меры пресечения прошло в закрытом режиме. Об этом сообщили в СК, напомнив, что дело передано для расследования опытным специалистам с привлечением следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Такое поручение было дано Александром Бастрыкиным. Между тем, сам Туватин, по некоторым данным вывезен из Саратова и содержится в СИЗО города Энгельс, это в трех километрах от областного центра, на противоположном берегу Волги. Он помещен в отдельную одиночную камеру на время следственных и судебных мероприятий. Это, видимо, сделано из опасений перед людским гневом и продиктовано стремлением не допустить внесудебной расправы.

Статья об убийстве малолетнего, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает в том числе и высшую меру наказания в виде пожизненного срока.