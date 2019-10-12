В мэрии Москвы предупреждают о сильном ветре в городе

Порывы могут достигать 18 м/с. «Центр организации дорожного движения» советует водителям не парковаться рядом с деревьями, заборами и рекламными щитами. До этого столичное управление МЧС предупредило жителей столичного региона о ветре с порывами до 20 м/c до конца субботы.