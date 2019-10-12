Тайфун «Хагибис» обрушился на территорию Японии

Несколько часов назад удар стихии испытали районы острова Хонсю, где располагается, в том числе, столица страны Токио. Сообщается об оползнях. По предварительным данным, два человека погибли, еще 70 пострадали. Порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 60-ти метров в секунду. Власти Японии объявили максимальный уровень угрозы. Людей призываю укрываться в специальных эвакуационных центрах. По некоторым оценкам, «Хагибис» может стать самым мощным тайфуном за последние 60 лет.