Полиция Петербурга задержала участника одиночного пикета у консульства Турции

Он стоял с плакатом против военной операции Анкары. Также на плакате были лозунги против участия в сирийском конфликте российских и американских военных, пишет сайт «Медиазона». Всего к зданию дипмиссии пришли около 30 человек. Они поочередно стоят с плакатами против турецкой военной операции. Ранее такие же пикеты прошли у посольства Турции в Москве.