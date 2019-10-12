Борис Джонсон хочет предложить парламенту выбирать между сделкой с Евросоюзом или отсрочкой выхода из него

Британский премьер-министр Борис Джонсон хочет предложить парламенту страны выбирать между сделкой с Евросоюзом или отсрочкой выхода из него. Как пишет газета The Times, с такой инициативой премьер планирует выступить в следующую субботу. При этом Джонсон надеется на прорыв в переговорах с Брюсселем и возможным утверждением нового проекта соглашения с ЕС на саммите, который пройдет в столице Бельгии в четверг и пятницу. Сейчас соединенное королевство должно покинут Евросоюз 31 октября. Ранее эту дату несколько раз переносили.