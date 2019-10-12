Кенийский марафонец Элиуд Кипчоге установил рекордное достижение

Спортсмен стал первым, кому удалось преодолеть дистанцию менее чем за 2 часа.

Олимпийский чемпион 2016 года на соревнованиях в Вене пробежал марафонскую дистанцию за 1 час 59 минут 40,2 секунды. Ранее преодолеть 42 километра и 195 метров быстрее двух часов не удавалось никому на планете.

Два года назад Кипчоге уже пытался выбежать из двух часов, но тогда потерпел неудачу. Два года назад в итальнской Монце кенийцу, чтобы установить историческое достижение, не хватило всего 25-ти секунд

Стоит отметить, что нынешнее достижение Кипчоге не станет официальным мировым рекордом. Марафон в Вене был организовали специально для того, чтобы участники выбежали из 2 часов, и не получил поддержки от IAAF.

Впрочем, официальный рекорд планеты все равно принадлежит 34-летний Кипчоге. Год назад в Берлине кениец пробежал дистанцию за 2 часа 1 минуту и 39 секунд.