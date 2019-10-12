ФСИН будет добиваться уголовного дела в отношении начальника Петрозаводской колонии Ивана Савельева

Об этом Интерфаксу рассказал замглавы ведомства Валерий Максименко после того, как в Интернете было опубликовано видео с избиением заключенного. Бывшие осужденные в разговоре с интернет-изданием «Медиазона» подтвердили, что на видео запечатлен именно Савельев. Как сообщается, он уже отстранен от исполнения своих обязанностей. Впервые материал о пытках в колонии № 9 был опубликован в конце сентября. Однако тогда начальник ИК обвинил «Медиазону» в клевете и пообещал подать в суд.