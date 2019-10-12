В Саратове суд арестовал Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Мужчина ранее был судим за тяжкие преступления и имеет непогашенную судимость за изнасилование и разбой. Он дал признательные показания.

В Саратовской области начнутся проверки всех пришкольных территорий после убийства девятилетней девочки. Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь мэра города Екатерина Плющева.

Как говорится на сайте правительства региона, итоги работы специальных комиссий подведут через неделю.

Преступление вызвало большой общественный резонанс. На этом фоне в группе Госдумы во ВКонтакте был проведен опрос по поводу отмены моратория на смертную казнь для убийц детей. Подавляющее большинство высказалось за ужесточение наказания.