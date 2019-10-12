Группа «Кино» возвращается на сцену спустя тридцать лет

Продюссирует проект сын Виктора Цоя.

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян объявил об этом накануне на концерте в Петербурге. Два выступления коллектива ожидается в следующей осенью. Одно шоу пройдет в Петербурге, второе — в Москве. Музыканты «Кино» уже полгода работают над этой программой. Голос Виктора Цоя прозвучит в записи. В сети уже опубликован тизер будущей программы.

Также продолжается работа над посекундной реставрацией всех записей группы. Не так давно свет увидела последняя песня Виктора Цоя «Атаман» и был переиздан альбом «Группа крови». Готовится и переиздание неизвестного альбома «Кино» под названием «Любовь – это не шутка». А последние несколько лет сын Цоя Александр и Юрий Каспарян заняты проектом «Симфоническое кино».

Напомним, группа «Кино» появилась в начале восьмидесятых годов в Ленинграде. Лидером группы и автором всех песен был Виктор Цой. Он погиб почти тридцать лет назад в результате автомобильной катастрофы.