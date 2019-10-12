Американская прокуратура начала расследование в отношении личного адвоката Дональда Трампа

По сведениям газеты The New York Times, Рудольфа Джулиани подозревают в нарушении законов о лоббизме. Это, в свою очередь, связано с делом в отношении помощников юриста – бизнесменов советского происхождения, арестованных по обвинению в нарушении финансирования избирательных кампаний. Джулиани все обвинения отвергает.