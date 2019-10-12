Лига арабских государств назвала военную операцию Турции в Сирии вторжением и агрессией

Экстренное заседание организации было созвано по инициативе Египта. Ранее действия Анкары осудили Соединенные Штаты и ряд стран Евросоюза. Вашингтон неоднократно угрожал санкциями за вторжение турецких войск в Сирию. Реджеп Эрдоган, объявляя о начале операции, объяснял ее желанием создать на границе 500-километровую зону безопасности. Сейчас эта территория занята курдскими Отрядами самообороны.