Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.

«Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Полиция сообщила о пропаже девочки 9 октября. Она ушла из дома в школу, однако на уроках ее не видели, домой она не вернулась. В ночь на 11 октября девочка была обнаружена мертвой. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, был ранее судим и признался в преступлении. —