В Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни

Об этом агентству ТАСС сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вопрос об отмене моратория на смертную казнь вновь был поднят после резонансного убийства 9-летней девочки в Саратове. На странице Госдумы социальной сети ВКонтакте появился соответствующий опрос. Подавляющее большинство его участников высказалось за возвращение высшей меры. Позже советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова назвала историю искусственно раскрученной и сказала, что никаких установок на проведение опроса Госдуме не давали.