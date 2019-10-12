Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября

О том, что будет с ним дальше, ничего неизвестно, но ранее сообщалось, что на его месте планируют построить жилой комплекс.

Дату закрытия «Соловья» – 15 ноября – ТАСС подтвердили в кассах киноцентра. После этого дня сеансов нет, и о перспективе переезда кинотеатра в другое место сотрудники не знают. Прекратят работу и рестораны, расположенные в том же здании – об этом ранее писала газета «Коммерсант».

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году и считается одним из крупнейших в Восточной Европе. О том, что его собираются снести, стало известно около года назад. Новость вызвала большой резонанс, москвичи организовали митинг с требованием сохранения кинотеатра.

«Ведомости» сообщали, что на его месте планируют возвести гостиницу с культурно-досуговым комплексом. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов утверждал, что собственник здания согласился пересмотреть проект строительства отеля и «по возможности» сохранить кинопоказы в центре. При этом столичные чиновники подчеркивали, что у застройщиков есть все разрешительные документы на возведение там нового комплекса.

Ранее сообщалось, что строительством гостиницы может заняться группа «ПИК», но в компании заявили, что не связаны с этим проектом.