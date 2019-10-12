Четырем участникам «Молодой гвардии Единой России» на десять лет запретили въезд в страны Шенгенской зоны

Виной тому участие молодых людей в акции «Бессмертный полк» в Эстонии.

Министерство иностранных дел России назвало случившееся — очередной недружественной акцией визового произвола. В МИДе считают, что Эстония постоянно прибегает к этому в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России. Министерство призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы, обратить пристальное внимание на это случившееся. Российские дипломаты также пообещали не оставить без ответа действия властей Эстонии. Накануне активисты «Молодой гвардии» провели одиночные пикеты у посольства Эстонии в Москве и генконсульства этой страны в Петербурге. Дело в том, что что 9 мая шесть младогвардейцев участвовали в акции «Бессмертный полк» в Таллине.

Как утверждают молодые люди, заграницу они поехали по приглашению, а акция была согласована с властями города. Спустя некоторое время активисты узнали, что по просьбе Эстонии им запрещен въезд в страны Шенгенского соглашения. В «Молодой гвардии» это считают политическим решением. Напомню, ранее МИД России ввел запрет на въезд на территорию страны цитирую, «ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии». Конец цитаты. Такие меры стали ответом на введенный Таллином в рамках «закона Магнитского»запрет на въезд сорока девяти россиян.

Также активисты «Молодой гвардии» собираются провести митинг, чтобы привлечь внимание к запрету на въезд в Европу своих сторонников.