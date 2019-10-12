Украина готовится обменять с Россией три группы задержанных людей

По словам главы украинского МИДа Вадима Пристайко, сам процесс уже находится в решающей стадии. Его словам приводит «Радио Свобода». Министр отказался назвать точное число участников обмена и дату, но отметил, что он будет значительно сложнее, чем предыдущий. Месяц назад Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В числе тех, кто вернулся на Украину, был режиссер Олег Сенцов и задержанные в Керченском проливе моряки. России передали журналиста Кирилла Вышинского и свидетеля по делу о крушении малайзийского Боинга Владимира Цемаха.