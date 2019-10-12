Путин: Россия планирует разработать оружие, способное преодолеть любую систему противоракетной обороны

Об этом в интервью телеканалам RT, Скай Ньюс и Аль-Арабия сказал Владимир Путин, добавив, что страна уже обладает оружием, не имеющим мировых аналогов.

Ранее о разработке нового вооружения говорил президент США. По словам Дональда Трампа, речь идет о системах, существование которых «никто даже не сможет поверить». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Кремль опасается нового витка гонки вооружений и не намерен в нее втягиваться.