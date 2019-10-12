В Германии около 14 тысяч человек были эвакуированы из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны

Как говорится на сайте администрации города Геттинген в связи с саперными работами существенно ограничено движение поездов, а над районом, где был найден снаряд, запрещено летать самолетам.

Уточняется, что бомбу нашли во время строительных работ. Специалисты приступят к ее обезвреживанию, как только полностью завершится эвакуация.