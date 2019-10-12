Visa и MasterCard отказались участвовать в запуске криптовалют Фейсбук

Ранее о выходе из проекта также объявляла компания PayPal. Как пишет сайт Verge, теперь у социальной сети нет ни одного крупного платежного партнера в США. «то может затруднить выход криптовалюты на внутренний рынок. Ранее претензии в адрес проекта Либра высказали европейские и американские регуляторы. По их мнению, Фейсбук не предоставила исчерпывающую информацию о том, как криптовалюта будет защищена от отмывания.