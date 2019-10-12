Visa и MasterCard отказались участвовать в запуске криптовалют Фейсбук

Ранее о выходе из проекта также объявляла компания PayPal. Как пишет сайт Verge, теперь у социальной сети нет ни одного крупного платежного партнера в США. «то может затруднить выход криптовалюты на внутренний рынок. Ранее претензии в адрес проекта Либра высказали европейские и американские регуляторы. По их мнению, Фейсбук не предоставила исчерпывающую информацию о том, как криптовалюта будет защищена от отмывания.
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Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…