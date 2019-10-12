В Госдуме не давали установок на проведение опроса о смертной казни

Советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова в разговоре с ТАСС назвала историю искусственно раскрученной. Накануне на странице Госдумы во ВКонтакте пользователей спросили о том, стоит ли отменить мораторий на смертную казнь после резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове. Подавляющее большинство высказалось «за».

При нынешних судах и работе правоохранительных органов введение смертной казни недопустимо, сказал издатель Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Муратов добавил, что люди, фальсифицирующие дела, не должны решать вопросы жизни и смерти.