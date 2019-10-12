В интернете опубликовано видео, подтверждающее факт избиений в петрозаводской колонии № 9

Ролик выложен на YouTube–канале «Говори правду». Как утверждается, на кадрах запечатлен начальник исправительного учреждения Иван Савельев. Видео с избиением снято камерой наблюдения в санитарной части.

Материал о пытках в колонии был опубликован «Медиазоной» еще в конце сентября. Савельев, в свою очередь, обвинил интернет-издание в клевете и пообещал подать на него в суд.