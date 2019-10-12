Экс-губернатора Челябинской области подозревают в хищении 20 миллиардов рублей

В отношении Бориса Дубровского возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов. По версии следствия, ранее бывший чиновник помог компании «Южуралмост» выиграть контракты на строительство дорог. Дивиденды от выигранных конкурсов зачислялись на счета фирмы, которой владел губернатор.

По некоторым данным сейчас Дубровский скрывается от уголовного преследования в Швейцарии.