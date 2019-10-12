Лидеры протестов в Эквадоре отказались от предложения президента о «прямом диалоге»

Как пишет газета «Комерсио», условием для начала переговоров они называют возвращение субсидий на топливо. Именно отмена дотаций ранее стала причиной резкого роста цен и спровоцировала массовые волнения в стране.

На фоне непрекращающихся уличных демонстраций и столкновений протестующих с полицией, президент Ленин Морено принял решение перенести правительство из столицы в другой город. В Эквадоре был введен режим ЧС.