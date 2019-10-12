В Саратовской области начнутся проверки всех пришкольных территорий после убийства девятилетней девочки

Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь мэра города Екатерина Плющева.

«Семье трагически погибшей девочки оказывается любая помощь со стороны администрации города, о которой они просят. В городе спокойная и стабильная обстановка. С нашей стороны будут проводиться проверки всех путей подхода к образовательным организациям, и будут приняты все необходимые меры», — сказала она.

Как говорится на сайте правительства региона, итоги работы специальных комиссий подведут через неделю.

Преступление вызвало большой общественный резонанс. На этом фоне в группе Госдумы во ВКонтакте был проведен опрос по поводу отмены моратория на смертную казнь для убийц детей. Подавляющее большинство высказалось за ужесточение наказания.