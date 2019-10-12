В США на 79-м году жизни умер актер Роберт Форстер

Как пишет журнал «Голливуд репортер», причиной смерти стал рак мозга. Одна из самых известных работ Форстера — роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун», за которую актер был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана. Форстер также сыграл детектива Макнайта в картине Дэвида Линча «Малхолланд Драйв».
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…