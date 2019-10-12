В США на 79-м году жизни умер актер Роберт Форстер

Как пишет журнал «Голливуд репортер», причиной смерти стал рак мозга. Одна из самых известных работ Форстера — роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун», за которую актер был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана. Форстер также сыграл детектива Макнайта в картине Дэвида Линча «Малхолланд Драйв».