Кассовые сборы голливудского фильма «Джокер» в России за девять дней показа превысили миллиард рублей

Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной информационной системы. Половину от этой суммы картина собрала в первые выходные.

Фильм, рассказывающий историю становления одного из главных врагов Бэтмена, в сентябре получил главный приз Венецианского кинофестиваля – «Золотого льва». По прогнозам критиков, картина имеет высокие шансы стать лауреатом «Оскара».