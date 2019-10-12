Большинство россиян проголосовали за смертную казнь для педофилов и убийц детей

Такой опрос был опубликован накануне группы Госдуме во ВКонтакте. За сутки в нем приняли участие более 90 тысяч человек. Эту тему в очередной раз подняли из-за резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове.

За отмену моратория на смертную казнь в разговоре с «Эхом» высказалась и депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова.

Алимова добавила, что из-за несовершенства российской судебной системы зачастую невиновных жестоко наказывают, а реальные преступники не расплачиваются за свои действия.