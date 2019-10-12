Преподавательница, раненная при стрельбе в керченском колледже, умерла спустя год после нападения

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора учебного заведения, Ольга Грищенко перенесла много операций и скончалась от полученных травм. Таким образом число жертв трагедии достигло двадцати одного. В свою очередь, в правительстве Крыма считают, что преподавательницу неправильно причислять к погибшим при нападении.

В октября прошлого года студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу, после чего покончил с собой.