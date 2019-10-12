Более 78 тыс.призывников прибыли в военкоматы для прохождения мероприятий в рамках осеннего призыва – Генштаб ВС РФ

Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации, призыву на военную службу подлежит около 132 тыс. человек. Уже 78 тысячи 833 человека прибыло в военкоматы и прошли медицинскую проверку, они уже готовы к прохождения мероприятий в рамках осеннего призыва. А 26 тысячи призывников были вызваны для прохождения мероприятий. Это говорит о большой активности среди молодежи», — сказал он.

По словам Е.Бурдинского, цифра призывников осеннего призыва в 2019 году в два раза меньше, чем в 2010 году. «Это самая маленькая цифра по осенним призывным кампаниям», — подчеркнул он.