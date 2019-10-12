По данным Минобороны за последние годы в 6 раз уменьшилось количество граждан, уклоняющихся от военной службы

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что за последние годы в 6 раз уменьшилось количество граждан, уклоняющихся от военной службы.

«Кардинально изменилось отношение молодежи и, самое главное, родителей молодежи к Вооруженным Силам. За последние годы у нас в 6 раз уменьшилось количество граждан, которые уклоняются от военной службы. И на сегодняшний день их 1600 человек», — сказал он.

Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ. Он не затронет педагогических работников, так как они призываются один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.