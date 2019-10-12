Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что в российской армии число дисбатов сокращается.

«Количество дисбатов мы сокращаем, это говорит о том, что все категории военнослужащих проходят службу более дисциплинированно», — сказал он.

Е.Бурдинский отметил, что случаи нарушения дисциплины со стороны призывников являются единичными. Повышение дисциплины в армии, по его словам, подтверждается и статистикой со стороны органов следствия и прокуратуры.

Генерал-лейтенант добавил, что срок нахождения в дисбате не засчитывается в общий срок прохождения срочной службы, поэтому призывники-нарушители будут уволены из армии позже своих сослуживцев.

Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ. Он не затронет педагогических работников, так как они призываются один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.