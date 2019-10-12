По данным Минобороны за последние шесть лет возраст приходящих на военную службу увеличился

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что за последние шесть лет возраст приходящих на военную службу увеличился.

«С 2013 года за 6 лет динамика впечатляет, как изменился призывник.

При этом хочу сказать, что и у нас меняются нормы призыва. Надо обратить внимание, что количество 18-летних призывается значительно теперь меньше, чем людей, которым 20-ть и старше. Скажем, на одного 18-летнего у нас уходят для прохождения военной службы 4 человека, которые значительно старше по возрасту», — сказал он.

«Если говорить об образовании, то со средним профессиональным образованием увеличилось на 10% призывников, проходящих службу. То есть 54%, которые приходят каждый призыв и имеют среднее профессиональное образование, плюс высшее. Это говорит о позитивном изменении в ВС РФ. Люди не избегают армии, а они наоборот, рвутся туда. Они хотят пройти службу либо по контракту, либо по призыву», — отметил генерал-лейтенант.

Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ. Он не затронет педагогических работников, так как они призываются один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.