Группа «Кино» в следующем году даст два концерта в Москве и Санкт-Петербурге

Как говорится в видеоанонсе, выступления будут сопровождаться уникальным видеорядом, а со сцены прозвучит голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей. Оба концерта запланированы на осень.

«Кино» была основана в начале 80-х годов прошлого века и прекратила свое существование после гибели солиста в автомобильной аварии в 1990 году.