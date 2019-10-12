Как говорится в видеоанонсе, выступления будут сопровождаться уникальным видеорядом, а со сцены прозвучит голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей. Оба концерта запланированы на осень.
«Кино» была основана в начале 80-х годов прошлого века и прекратила свое существование после гибели солиста в автомобильной аварии в 1990 году.
Группа «Кино» в следующем году даст два концерта в Москве и Санкт-Петербурге
Как говорится в видеоанонсе, выступления будут сопровождаться уникальным видеорядом, а со сцены прозвучит голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей. Оба концерта запланированы на осень.