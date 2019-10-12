В эти минуту в Праге проходит церемония прощания с певцом Карелом Готтом

Из-за нескончаемого потока людей, которые хотят простится со своим кумиром Карелом Готтом, траурную церемонию продлят до полуночи. По словам директора дворца ЖофИн, где выставлен гроб с телом певца, за 16 часов прошло уже около 50 тысяч человек. Вдоль шестикилометрового коридора установлена аудиотехника, из которой звучат песни Карела Готта. Значительная часть города закрыта для транспорта. Чтобы у людей была возможность вовремя добраться до центра Праги, из разных концов страны пустили дополнительные железнодорожные поезда, а в столице дополнительные поезда метро и трамваи. У тех же, кто не сможет посетить Прагу, есть возможность посмотреть прямую трансляцию по телевидению.

Сегодня по решению правительства, в Чехии объявлен государственный траур. В главном храме страны – Соборе Святого Витта, где находится резиденция Земана, пройдёт отпевание, на которое будет допущен лишь узкий круг приглашенных лиц. Затем состоятся похороны.

Карел Готт скончался 1 октября, в своем доме в Праге в возрасте 80 лет. В начале сентября он сообщил журналистам, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.