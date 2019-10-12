Власти потратят почти пять миллиардов рублей на строительство культурных комплексов в четырех российских городах

При этом ранее утверждалось, что бюджетные деньги на этот проект расходовать не будут.

Сумма трат на культурные комплексы в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе стала известна из проекта закона о федеральном бюджете на ближайшие три года. Об этом пишет «Русская служба Би-Би-Си». Проект предусматривает создание в регионах филиалов Большого театра, Третьяковки и других известных культурных учреждений. Идея принадлежит Владимиру Путину, а подрядчиком, как сообщал РБК, была выбрана компания «Стройтрансгаз» друга президента Геннадия Тимченко. Чиновники утверждали, что при строительстве не будут тратиться бюджетные деньги. Теперь же выяснилось, что культурные комплексы обойдутся государству в 4,8 миллиарда рублей. При этом один из источников Би-би-си утверждает, что фактически филиалы музеев уже начали работать и средства будут затрачены на их содержание, а не на строительство объектов.

Ранее сообщалось, что общие расходы на строительство и оснащение комплексов могут составить 120 миллиардов рублей.