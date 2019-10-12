Подразделения турецкой армии установили контроль над двумя десятками населенных пунктов на севере Сирии

В Анкаре заявляют об успешном продолжении своей операции при поддержке военных формирований сирийской оппозиции.

Турецкая армия продвигается на севере сирийских провинций Хасеке и Ракка. Об этом сообщил в субботу телеканал «Аль-Хадас». Авиация и артиллерия сутки вела интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где оборонялись бойцы курдских «Сил народной самообороны», входящих в состав коалиции «Силы демократической Сирии». Город был взят под контроль турок. На северо-востоке от Алеппо было перекрыто шоссе между двум городами и захвачен ряд блокпостов на пересечении дорог, идущих в населенные пункты Телль-Тамер, Айн-Иса и Ракку. По информации агентства САНА, снаряды разорвались утром на рыночной площади в центре этого города. По данным телеканала «Аль-Арабия», за трое суток операции турецкой армии на северо-востоке Сирии число погибших среди мирных граждан достигло двадцати, десятки получили ранения. Почти 200 тысяч беженцев покинули районы, где идут военные действия. Корреспондента канала Зейдана Зенглу в связи с его работой по освещению военной операции «Источник мира» был арестован. Министерство национальной обороны Турции сообщило,й что вооруженные силы республики «нейтрализовали 415 бойцов курдских отрядов».

Ранее появились сообщения о том, что накануне вечером военные США попали под огонь турецкой артиллерии на севере Сирии. Впрочем, министр обороны Турции Хулуси Акар сегодня эти обвинения отверг.