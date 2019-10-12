Вашингтон и Пекин существенно продвинулись к достижению торгового соглашения

Как передает агентство Синьхуа, это отметил глав делегации КНР, замглавы госсовета Лю Хэ. В таком же ключе высказался и американский лидер. По мнению Дональда Трампа, сделка может быть подписана примерно через месяц.

По данным источников агентства Bloomberg, стороны достигли частичного соглашения. Китай якобы намерен согласиться на уступки в сельскохозяйственной отрасли, а США снизят некоторые тарифы.