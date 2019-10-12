В Японии объявлена высшая степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

Страна готовится к крупнейшему за последние 60 лет удару стихии.

Головнин добавил, что максимальной силы, по прогнозу синоптиков, тайфун должен достигнуть к 3 часам по московскому времени.

Накануне к нации обратился премьер-министр Синдзо Абэ. По его словам, в случае необходимости на помощь гражданам будут брошены, в том числе, вооруженные силы страны.

Реальный масштаб экономических потерь Японии можно будет оценить только после того, как тайфун стихнет, такое мнение «Эху» высказал директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

Сообщается, что из-за супер тайфуна «Хагибис» японские авиакомпании отменили почти 2 тысячи международных и внутренних рейсов. По последним данным, как минимум один человек погиб. Специалисты уже сравнили нынешний удар стихии с тайфуном «Ида», который прошел по территории Японии в 1958 году и унес жизни свыше 1200 жителей страны.