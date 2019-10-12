Кенийский бегун впервые в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

На преодоление дистанции Элиаду Кипчеге понадобилось на 20 секунд меньше. Впрочем, как пишет The New York Times, рекорд засчитан не будет — так как сам забег не проходил в условиях открытого марафона, а также из-за того, на дистанции спортсмену помогали пейсмейкеры – бегуны, задающие темп.

Предыдущий рекорд также принадлежит Кипчеге. В прошлом году в Берлине он показал результат 2 часа 1 минуту и 39 секунд.