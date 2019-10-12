Адвоката Трампа подозревают в нарушении законов о лоббизме

По сведениям газеты The New York Times, расследование в отношении Руди Джулиани связано с делом двух задержанных бизнесменов советского происхождения. Их, в свою очередь, обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Следователя также планируют выяснить, не нарушал ли юрист законы о предотвращении иностранного влияния на политику США. Сам Джулиани сказал, что ничего не знает о подозрениях в свой адрес.