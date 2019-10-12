Киев и Москва вышли на решающий этап процесса обмена задержанными гражданами

Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он отказался назвать точное количество людей и дату, упомянув лишь, что сам обмен будет включать примерно три группы задержанных.

Месяц назад Москва и Киев обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В числе прочих России был передан журналист Кирилл Вышинский, а Украине – режиссер Олег Сенцов.