Власти Саратовской области проверят безопасность пришкольных территорий после резонансного убийства 9-летней девочки

Как говорится на сайте правительства региона, специально созданные комиссии будут работать в течение недели. Итоги подведут на координационном совещании.

Тело ребенка было обнаружено в одном из гаражных массивов в ночь на пятницу. Вскоре там собрался стихийный митинг. Жители Саратова требовали от полиции выдать убийцу. Преступление получило большой общественный резонанс и в очередной раз подняло вопрос об отменен моратория на смертную казнь.