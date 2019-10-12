Музыканты легендарной «Кино» впервые за 30 лет после гибели Виктора Цоя дадут два совместных концерта

Они пройдут осенью следующего года на крупнейших площадках Москвы и Санкт-Петербурга.

Выступления с участием гитариста Юрия Каспарян и басистов разных лет Александра Титова и Игоря Тихомирова пройдут 31 октября 20 года в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и 21 ноября 2020 года на ВТБ Арене в столице. Уже через две недели билеты поступят в продажу. На ютьюб-канале «Кино» минувшей ночь появился тизер с анонсом, в котором звучит голос Цоя и говорится о предстоящей встрече с поклонниками. Обещаны два двухчасовых шоу с уникальным видеорядом. Будет звучать настоящий голос Виктора Цоя, «оцифрованный с оригинальных многоканальных записей». Кто заменит на сцене покойного барабанщика Георгия Гурьянова, не сообщается. Продюсером концертов станет сын Виктора Цоя Александр.

История группы «Кино», знаковой для нескольких поколений, продолжалась 8 лет. В 1990-м после гибели Цоя коллектив прекратил свои выступления. Каспарян, Тихомиров и Гурьянов семь лет назад собирались в студии, чтобы восстановить одну из неизданных записей с голосом своего фронтмена.

Анонсированные концерты будут приурочены к годовщине выхода легендарного альбома «Звезда по имени Солнце».