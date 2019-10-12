Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась приостановки выпуска криптовалюты мессенджером Telegram Павла Дурова

Суд посчитал, что первичное размещение токенов было незаконным.

Запрет касается двух офшорных компаний – Telegram Group и ее «дочке» TON Issuer. Согласно иску Комиссии по ценным бумагам США, они продали почти 3 млрд токенов под названием Gram более чем 170 покупателям, собрав свыше 1,5 млрд долларов инвестиций. Эти токены Telegram пообещал передать инвесторам не позднее 31 октября – после этой даты, как предполагалось, они смогли бы продавать их на американском рынке. Власти США же считают, что Gram – это ценная бумага, а перед их выпуском мессенджер не зарегистрировал их дальнейшее обращение, а также не раскрыл информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте и рисках. Этого, в частности, требует американский закон о ценных бумагах от 1933 года. Команда Telegram на решение суда пока что никак не отреагировала. Интернет-издание The Bell, в свою очередь, ранее писало, что в начале октября мессенджер пообещал запустить свой блокчейн в срок. До этого в Telegram говорили, что если этого не произойдет, то вложенные деньги будут возвращены.

Среди инвесторов в криптовалюту Павла Дурова назывались основатель Qiwi Сергей Солонин, экс-владелец «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили и миллиардер Роман Абрамович.