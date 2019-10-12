В Японии готовятся к мощному тайфуну «Хагибис»

Стихия должна обрушиться на Токио уже в ближайшие часы, и в стране был объявлен максимальный уровень угрозы.

Японские метеорологи бьют тревогу: по их прогнозам, тайфун ударит как минимум по семи префектурам центральной части страны, включая Токио и окрестности столицы. Ожидаются сильнейшие ливни и порывы шквального ветра скоростью от 65 метров в секунду, передает ТАСС. Население настоятельно просят укрыться в специальных центрах, не дожидаясь объявления об обязательной эвакуации. Покинуть свои дома готовятся больше 15 миллионов человек. О необходимости соблюдать меры безопасности соотечественникам напоминает и российское посольство в Японии.

Между тем, «Хагибис» уже привел к первым жертвам и разрушениям, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ. Как минимум один человек погиб после того, как его машину перевернуло ветром. Сотни тысяч людей в префектуре Тиба остались без электричества. Близ Токио произошел сход оползня, есть пострадавшие.

Специалисты сравнивают силу стихии с тайфуном «Ида», который обрушился на Японию в 1958 году. Тогда погибли больше 1200 человек.